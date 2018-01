Doppia visita dei ladri in pochi giorni nella facoltà di Economia e Commercio

Ladri in azione per due volte nel giro di una decina di giorni nella sede di Economia e Commercio, nei pressi di Piazzale della Vittoria. Nella prima occasione i "soliti ignoti" sono riusciti ad accontenarsi di spiccioli, per un bottino tra i 30 ed i 40 euro. Mentre nel secondo tentativo, nella nottata tra domenica e lunedì, sono stati costretti ad allontanarsi a mani vuote. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante, che lunedì mattina hanno proceduto al sopralluogo, i malviventi hanno tagliato la recinzione che separa l'edificio dai vicini giardini. Quindi hanno forzato una porta antipanico prima ed una interna poi. Hanno puntato un armadietto, ma sono riusciti a rubare nulla. Sono in corso le indagini del caso.