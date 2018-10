Furti, finisce arrestato a soli 14 anni col "compare" di 16: aveva già un lungo "curriculum"

Ha solo 14 anni da poco compiuti, ma ricade nella definizione di “volto noto alle forze dell’ordine”, con una lunga scia di segnalazioni per furti accumulate nonostante la giovane età. Ed è per questo che, nonostante sia appena entrato nella soglia della punibilità penale che in Italia è appunto di 14 anni, i carabinieri e la Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna hanno optato per la misura più drastica: l’arresto e la detenzione nel centro di prima accoglienza di Bologna. Con lui anche un 16enne, marocchino nato a Forlì e residente nel capoluogo. Anche quest’ultimo è finito arrestato, assieme al compagno, che invece è rumeno.

L’arresto è avvenuto giovedì a seguito di un furto di capi id abbigliamento al centro commerciale “Le fornaci” di Forlimpopoli. La coppia di taccheggiatori aveva strappato le placche anti-taccheggio da alcuni capi di abbigliamento e li aveva nascosti in uno zaino. Ma i sistemi moderni antifurto prevedono una doppia placca, una delle quali è più nascosta. Per questo al tentativo di uscire senza pagare è suonato l’allarme e i due minorenni sono stati acciuffati e consegnati a carabinieri. Il 14enne ha ammesso anche il furto di tre biciclette, ritrovate nella sua disponibilità. I carabinieri hanno diffuso la foto dei tre mezzi alla ricerca dei legittimi proprietari.