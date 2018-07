La ladra dell'abbraccio colpisce anche a Forlimpopoli. E in un caso aveva offerto del sesso

La tecnica è ormai collaudata: avvicinare la preda, abbracciarla e sfilarli gli oggetti di valore indossati. Due furti sono tanti a segno, mentre un terzo non è stato capitalizzato. Al termine di un'attività investigativa, i Carabinieri di Forlimpopoli sono riusciti ad identificare la responsabile e denunciarla a piede libero per furto con destrezza e tentato furto con destrezza. Si tratta di una nomade di 21 anni, residente in Romania, senza fissa dimora in Italia, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Attualmente è "uccel di bosco".

La malvivente ha colpito nel giro di pochi giorni tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Il primo a cadere nella trappola, il 29 maggio, è stato un forlimpopolese di 67 anni, al quale la ladra si è avvicinata con una scusa. Qualche parola, un'abbraccio ed in un lampo la collana in oro giallo con tre ciondoli che aveva al collo (dal valore di circa 500 euro) è sparita. 48 ore più tardi ad esser derubato è stato un forlivese di 70 anni, al quale ha sfilato un Rolex dal polso dal valore di circa 5mila euro.

Il terzo episodio risale all'8 giugno. Ad un forlimpopolese di 77 anni si è avvicinato offrendosi per atti sessuali. Quindi ha puntato ad un braccialetto ed una collana che il malcapitato indossava, ma l'anziano l'ha respinta, costringendola ad allontanarsi a mani vuote. Le descrizioni della ragazza fornite dai tre coincidevano nei tratti somatici. Gli uomini dell'Arma hanno cominciato ad indagare, verificando che se nelle province vicine erano stati denunciati casi simili.

Ed è emerso che a Misano i Carabinieri avevano fotosegnalato la donna. I tre, convocati dai militari al comando di Forlimpopoli, l'hanno risconosciuta fotograficamente. La ragazza si è beccata così l'ennesima denuncia. Ma attualmente di lei nessuna traccia, così come della refurtiva.