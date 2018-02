Ancora furti al supermercato dell'iper: due ladre stanate dai Carabinieri

Ancora furti all'interno del supermercato Conad del centro commerciale Punta di Ferro. In pochi giorni i Carabinieri di Ronco hanno proceduto all'arresto di una forlivese di 66 anni e alla denuncia di una ravennate di 57. Si tratta di due episodi distinti. Venerdì scorso la ravennate si è impossessata di utensili da cucina per un valore di 50 euro, mentre il secondo furto è avvenuto domenica scorsa. La forlivese, incensurata, ha rubato capi d'abbigliamento, rompendo i dispositivi anti-taccheggio, per un valore di 160 euro. Ma è stata sorpresa e bloccata dal personale dell'Arma. Il giudice ha convalidato l'arresto. La merce asportata è stata restituita all’avente diritto.