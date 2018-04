Razzie nei condomini in zona stadio: arrestati in flagrante due ragazzini

Presi dopo aver commesso un furto in un condominio. Si tratta di due minorenni, un tunisino ed un italiano, arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, alla guida del tenente Francesco Grasso, e della stazione di Villafranca. L'episodio si è consumato domenica scorsa. Era da poco passata la mezzanotte quando al 112 un cittadino forlivese ha segnalato la presenza di quattro giovani, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni in zona stadio. Sul posto sono intervenute due pattuglie che subito hanno intercettato due delle persone segnalate trovate in possesso di tre biciclette, rubate poco prima dalle autorimesse pertinenziali di due condomini.

Durante le fasi del controllo dei due soggetti fermati, i militari hanno notato che altri due giovani stavano scavalcando la recinzione di un condominio tentando la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati. I due individui, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di due carte bancomat rubate poco prima dall’abitacolo di un’auto parcheggiata all’interno del condominio stesso. Gli altri due soggetti (un maggiorenne ed il minorenne), trovati in possesso delle tre biciclette (valore di circa 400 euro), sono stati denunciati a piede libero per ricettazione in concorso. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha emesso la misura di collocamento in Comunità mentre per il secondo, l’applicazione della misura cautelare delle “prescrizioni” e della permanenza notturna all’interno della propria abitazione.