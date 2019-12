Vanno in palestra per allenarsi: i carabinieri stanano il ladro che rovistava negli armadietti

Un dovadolese di 60 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio dai Carabinieri di Castrocaro Terme con l'accusa di furto aggravato. I militari della cittadina termale, da qualche giorno, erano a conoscenza di alcuni furti avvenuti all’interno dello spogliatoio maschile di una palestra della zona. Nel primo pomeriggio di lunedì, due carabinieri della locale stazione, anche loro frequentatori della palestra, mentre si trovavano liberi dal servizio all’interno della struttura, hanno notato un uomo entrare all’interno dello spogliatoio maschile, dove in quel momento non era presente nessuno.

Insospettitesi, sono entrati all’interno con la scusa di cambiarsi le scarpe, osservando che l’uomo, un dovadolese di 60 anni, con un atteggiamento ambiguo stava aprendo un armadietto rovistando all’interno, per poi allontanarsi con delle banconote che aveva prelevato da un borsello. I militari, che avevano assistito alla scena, hanno riscontrato all'istante che quell’armadietto non era stato occupato da quell’uomo, ma all’interno c’erano gli effetti personali di un altro ragazzo.

Immediatamente si sono portati all'esterno, notando che il soggetto stava per mettere nella tasca dei pantaloni le due banconote da 50 euro. I due militari, dopo essersi qualificati, hanno accompagnato il 60enne in caserma per le formalità di rito, dichiarandolo in arresto. Su disposizione del pubblico ministero Lucia Spirito, è stato associato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza. Il giudice ha convalidato l’arresto, applicava la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Dovadola.