Ladri nella notte: furti in aziende ed uffici di associazioni

Serie di furti nella nottata tra mercoledì e giovedì a Forlì. In via Campo Dei Fiori i "soliti ignoti" hanno fatto irruzione in un'azienda, mettendo le mani su contanti, assegni ed un "Fiat Ducato". Visitato anche un poltronificio in via Fratelli Luminer, dove i malviventi hanno forzato le macchinette distributrici di merendine e danneggiato un furgone. Ladri in azione anche in viale Roma 124, dove sono ospitate le sedie di diversi associazioni. Anche in questa circostanza i banditi hanno visitato gli uffici, portando via monete. Giovedì mattina gli agenti della Volante della Questura di Forlì ha proceduto ai sopralluoghi di furto ai fini investigativi.