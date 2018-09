A 17 e 19 anni già ladre seriali: numerosi furti in una mezza mattina di "lavoro"

Avevano già fatto visita ad almeno due case, ma probabilmente di più, e altre due erano in procinto di essere derubate. E tutto questo nel giro di una mezza mattina di “lavoro”. Lavoro interrotto per due ladre grazie all'intervento della Polizia, che ha agito sulla scorta di una significativa e precisa indicazione di un cittadino. I furti, tra riusciti e tentati, si sono concentrati nella zona della Rocca, in modo per niente scaramantico vista la vicinanza al carcere.

Mercoledì mattina una donna nota due ragazze entrare in una casa di viale II Giugno ed uscirne subito, probabilmente spaventate dalla presenza di operai edili visti nella parte posteriore. La donna comunica il suo sospetto al figlio. E poco dopo è questa persona che vede le due giovani entrare in una casa disabitata, sempre in viale II Giugno e uscirne in una decina di minuti. A quel punto è scattato la chiamata alle forze dell'ordine. Segnalazione che ci ha visto lungo perché lo stesso testimone ha poi indicato la loro presenza in un condominio di via Versari, poco distante da lì. Quando è arrivata la polizia c'erano ben due porte con visibili segni di effrazione e se sono fosse stato per il pronto intervento della Volante della Questura e della Squadra Mobile, quegli appartamenti sarebbero stati “ripuliti”.

E' quanto hanno ricostruito gli agenti poco dopo. Le due ragazze, nomadi di 17 e 19 anni, residenti formalmente al campo nomadi di Mestre (Venezia), avevano nascosto nel reggiseno gli attrezzi da scasso, anche grossi cacciaviti e chiavi inglesi, assieme a della refurtiva: soldi, gioielli in oro e argento e altra bigiotteria. A tradirle in particolare è stato un orologio che la più giovane aveva al polso, riconosciuto come provento di furto appena perpetrato nella casa di viale II Giugno. Altre refurtiva è stata poi trovata nella loro disponibilità, ritenuta provento di furti ancora precedenti in giornata e forse non denunciati.

Le due ragazze, nomadi croate con numerosi alias, sono risultate avere già un lungo curriculum criminale: oltre una decina di arresti a testa, specialmente in Veneto e in Emilia-Romagna. La più giovane, ad appena 17 anni, è risultata avere l'annotazione di 13 arresti, “messi assieme” in sei anni, uno ogni sei mesi circa. Dopo la convalida dell'arresto (pm Santangelo, giudice Lisenda) la maggiorenne è stata portata al carcere della Rocca, nonostante la sua gravidanza al secondo mese, mentre la minorenne è stata portata al centro detentivo di Bologna.