La Polizia sventa nel cuore della notte un'ondata di furti: banditi in fuga, auto rubata recuperata

Sventato nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì un tentativo di furto da parte di una banda di almeno tre uomini. Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, diretti dal dirigente Stefano Santandrea, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio contro i furti, sono intervenuti intorno alle 3 a Villanova dove era stata segnalata la presenza di tre persone incappucciate che si aggiravano, con il buio, nei pressi di una banca ed una tabaccheria situati lungo la via Emilia. Le "luci blu" sono corse subito sul posto, recuperando un'auto che era stata rubata alcune ore prima e il cui proprietario non si era accorto della sparizione.

La vettura sarebbe stata utilizzata dai malviventi per caricare la refurtiva. I sedili posteriori sono stati trovati abbassati. Sul veicolo la Polizia Scientifica ha svolto i necessari accertamenti per verificare la presenza di tracce lasciate dai malviventi ai fini dell'identificazione, che sono riusciti a dileguarsi nel buio tra la campagna circostante.