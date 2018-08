Anziani nel mirino, serie di furti con la "tecnica dell'abbraccio": le vittime riconoscono le ladre

Individuano la preda. L'avvicinano fingendo una conoscenza o una richiesta informazioni e in un battito di ciglia la derubano. Ancora furti fulminei con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" a Bertinoro. Al termine di un'attività investigativa gli uomini dell'Arma della locale stazione hanno denunciato due romene di 21 e 23 anni, entrambe nullafacenti, senza fissa dimora e con precedenti specifici alle spalle. Alla prima sono addebitati più episodi commessi tra giugno e luglio.

La prima vittima è stata un'anziana di 74 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna è stata avvicinata dalla giovane, presentandole una serie di domande. Distraendola in questo modo la 21enne è riuscita a derubarla di una collana in oro giallo con immagini sacre. Secondo furto undici giorni più tardi. In questo caso la ladra ha avvicinato un 81enne con una pacca sulla spalla, fingendo di conoscerlo. Quindi nel salutarlo è riuscita a sfilargli dal collo una catenina con crocifisso in oro giallo dal valore di 500 euro.

Ultimo furto della 21enne il 6 luglio. Vittima un 68enne a passeggio, al quale, dopo la solita "pacca" sulla spalla, è stata sfilata una catenina in oro giallo con immagini sacre. La 23enne è riuscita ad entrare in possesso di un Rolex dal valore di circa 4500 euro. Il malcapitato, un cesenate di 79 anni, era in sosta con la sua auto col finestrino abbassato, quando si è presentata la giovane, che sporgendosi, gli ha proposto un rapporto sessuale. L'uomo l'ha spinta fuori, ma nel frattempo la malvivente si era già impossessata del prezioso orologio.

Le due sono state riconosciute attraverso fotosegnalazione dalle vittime. Le due romene sono state denunciate a piede libero con l'accusa di furto aggravato con destrezza. Attualmente sono uccel di bosco.