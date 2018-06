Sfondano la vetrata della boutique e fanno razzia di vestiti

Pochi minuti per completare la razzia. E' ancora in fase di quantificazione il bottino del furto commesso nella nottata tra sabato e domenica al negozio "Fabbri Boutinque", in viale Bologna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la banda, composta presumilmente da almeno quattro persone, è entrata in azione intorno alle 2. Dopo aver sfondato la vetrata, i "soliti ignoti" si sono dedicati alla seconda fase, con il furto dei capi d'abbigliamento. I malviventi sono riusciti ad allontanarsi poco prima dell'arrivo delle guardie giurate, che hanno allertato la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi per i rilievi di legge. Gli investigatori attendono l'acquisizione delle immagine delle telecamere di video della zona per chiarire il modus operandi del colpo.