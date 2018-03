Furto in un'abitazione: ladri in fuga con orologi ed accendini

Ladri in azione lunedì sera in un'abitazione in via Godoli. La vittima, rientrata in casa, si è accorta che qualcuno era entrato dalla porta finestra, scassinando l’infisso. Una volta all'interno ha messo le mani su oorologi, accendini ed altri oggetti di modico valore. A quel punto non ha potuto fare altro che chiedere l'intervento del 113. Sul posto si è portata una Volante della Questura di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge.