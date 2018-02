Scopre il ladro e lo insegue per due chilometri: bloccato e arrestato

"Topo d'appartamento" inseguito da un residente ed arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato un furto. Nella rete dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, è finito un trentenne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, ma da anni residente nel forlivese, per tentato furto in abitazione continuato. Si tratta del terzo arresto in pochi giorni dell'Arma di Corso Mazzini, dopo l'operazione che ha portato all'arresto di una banda di cittadini albanesi specializzati in furti in abitazione.

Il malvivente è stato stanato domenica sera. A chiedere l'intervento del 112 è stato il proprietario di un'abitazione in via Cervese, che ha colto il giovane mentre stava entrando nell'area privata. Dopo essersi inventato delle scuole, il trentenne si è rapidamente allontanato, ma è stato seguito a distanza dal padrone di casa. Il ladro infatti, pensando di non esser notato, ha fatto visita nell'abitazione di un vicino, cominciando a frugare tra l'attrezzatura agricola.

Immediatamente ha raggiunto l'individuo, che, vistosi scoperto, si è dato alla fuga, inseguito per oltre 2 chilometri. Quindi è stato raggiunto e bloccato nel parcheggio del centro commerciale “Punta di Ferro”, dove immediatamente è giunta sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha preso in consegna il soggetto.

Nel corso dell’attività investigativa, sono state presentate due denunce per tentato furto in abitazione. Il campano, stante la flagranza del reato, è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione continuato. Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato il provvedimento, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.