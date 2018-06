Ladro viene scoperto dal proprietario di casa: dà un morso e scappa

Aggredito con un morso dal ladro appena scoperto. L'episodio si è consumato nella tarda serata di venerdì in un'abitazione nei pressi di via Fratelli Spazzoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad avvisare della presenza in casa dell'intruso è stato l'allarme collegato al telefonino. Il proprietario, nel rincasare, ha notato una persona sospetta calarsi dalla finestra. A quel punto lo ha inseguito, cercando di fermarlo. Ma il malvivente ha reagito, dandogli un morso su una spalla e dileguandosi col favore delle tenebre. Con se alcuni bracciali, fortunatamente non in oro. La vittima ha dato l'allarme alla Polizia. Gli uomini della Questura hanno avviato le indagini del caso. La notizia è riportata dalla stampa locale.