Perseguitato dalla sfortuna e dai ladri: subìsce il furto dell'auto e 24 ore dopo gli rubano anche quella prestata dall'amico

Perseguitato dalla malasorte e dai ladri. Dopo aver subìto il furto dell'auto, la sfortuna si è accanita contro di lui, e si è visto rubare anche la vettura che aveva preso in prestito da un conoscente. E' quanto accaduto ad un cittadino residente nella zona industriale di Forlì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi, i malviventi sono entrati in azione giovedì pomeriggio.

Dopo aver forzato il portone d'ingresso, sono entrati nell'abitazione mettendo le mani su oltre 500 euro in contanti e monili. Non contenti hanno preso anche le chiavi della vettura che si trovava parcheggiata nel cortile, con la quale si sono dati alla fuga. L'auto, ha spiegato la vittima, gli era stata data in prestito poichè il giorno precedente aveva subìto il furto della propria vettura a Ravenna. Sono in corso le indagini del personale del 113.