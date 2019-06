Prima ruba dei medicinali, poi aggredisce la farmacista: le telecamere lo incastrano

La farmacista gli nega un farmaco, poichè senza prescrizione, e lui reagisce inveendole contro e lanciandole degli oggetti che si trovavano in esposizione. E non contento ruba anche alcune scatole di medicinali. Un forlivese di 62 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato indagato a piede libero dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì, diretti dal dirigente Stefano Santandrea, con le accuse di "violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio" e "furto aggravato".

I fatti si sono verificati a metà aprile all'interno di un banco dei farmaci cittadino. L'uomo si è presentato senza la necessaria prescrizione per l'acquisito di un medicinale e al diniego del camice bianco ha reagito malamente, minacciandola ed aggredendola con alcuni oggetti presenti in esposzione. La vittima ha quindi chiamato la Polizia, ma nel frattempo l’uomo si era già dato alla fuga.

Ciò nonostante, grazie all’acquisizione del filmato prodotto dall’apparato di videosorveglianza, e la diffusione tra gli operatori di polizia dei "frame" estrapolati in ordine all’immagine dell’ignoto, i detective sono riusciti a dargli un nome e cognome, trattandosi di individuo già conosciuto per alcuni precedenti penali.

Non solo. Grazie alla revisione delle immagini è stato possibile verificare che l'individuo, approfittando di una momentanea distrazione della farmacista, prima ancora della sfuriata, si era appropriato di alcune scatole di medicinali da banco che erano in un espositore. Per questo motivo, oltre che per il reato di "violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio", dovrà rispondere anche di "furto aggravato".