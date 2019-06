Risolto il "giallo dell'ancora": era stata rubata poche ore prima, trovati i proprietari

Sono stati trovati i proprietari dell’ancora abbandonata per una via della zona di via Campo di Marte nella prima mattina di lunedì. E' emerso che l'oggetto era stato rubato proprio quella notte. L’ancora, il cui valore commerciale certamente è assai modesto poiché ormai arrugginita, era posta a corredo di un giardino in una casa distante qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento. I proprietari hanno letto le informazioni diffuse e hanno subito capito – vista la particolarità della cosa sottratta – che non poteva che essere quella di loro proprietà, che qualcuno la notte stessa aveva prelevato dal giardino approfittando del buio. L’ancora sarà quindi al più presto restituita ai proprietari.