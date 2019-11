Ruba un'auto "rottame" per fare furti, ma s'impantana: sgasa troppo e la manda a fuoco

Ritrovata bruciata martedì mattina sulle colline di Sadurano un’auto rubata qualche ora prima a Forlì dall’interno di un’area condominiale. Il veicolo, al momento del ritrovamento, era rimasto completamente distrutto in un incendio, pare innescato da un probabile corto circuito interno con versamento di liquido infiammabile (olio o carburante). Il furto era avvenuto qualche ora prima. Dagli accertamenti è emerso che la vettura non era in regola per la circolazione ed il proprietario la teneva negli spazi privati, usandola quasi come un deposito di attrezzature.

Dentro c’erano infatti alcuni trapani ed altri attrezzi da lavoro. Il ladro probabilmente l’aveva prelevata col proposito di usarla per commettere altri furti, ma percorrendo una strada sterrata si è impantanato. In conseguenza dei ripetuti tentativi di farla rientrare in carreggiata probabilmente il motore ha avuto delle perdite, dovute al cattivo stato di manutenzione, che hanno poi provocato le fiamme per surriscaldamento eccessivo.