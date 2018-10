Spaccate in serie: banda col volto incappucciato fa razzia di bici

Serie di spaccate nel cuore della nottata tra venerdì e sabato a Forlì. Ad agire, quasi in contemporanea, due bande differenti. Potrebbe esser un furto su commissione quello messo a segno intorno alle 3 da "Baldoni Bike Shop Forlì". Secondo quanto hanno potuto appurare i Carabinieri, attraverso anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i "soliti ignoti", col volto travisato, si sono presentati a bordo di un furgone.

Con un blocco di cemento trovato a bordo strada, staccato dal vicino marciapiede, i ladri hanno sfondato la vetrina, creandosi il varco per entrare all'interno del punto vendita. Complessivamente sono sparite sei bici, dal valore consistente. Quasi contemporaneamente un'altra banda ha colpito alla tabaccheria di viale Spazzoli, facendo razzia di gratta e vinci. Per entrare hanno utilizzato una rastrelliera per bici. Anche in questo caso indagano gli uomini dell'Arma della Compagnia di Corso Mazzini. A darne notizia il "Corriere Romagna".