Il furto di una bici da corsa accende una lite condominiale: interviene la Polizia

E' il furto di una bici ad aver acceso una lite condominiale. E' successo martedì sera nella zona di San Martino in Strada. Tutto ha avuto inizio quando un residente di 42 anni, al suo rientro a casa, ha constatato che gli era sparita la bici da corsa dall’interno della cantina condominiale, per cui aveva iniziato ad interpellare gli altri condomini per cercare di avere qualche informazione utile

Uno di questi, a suo dire sentendosi ingiustamente accusato per come gli erano state poste le domande, ha reagito in modo scomposto, provocando l’intervento di altri due condomini, che a loro volta gli si sono contrapposti con lo scambio di reciproci insulti. Successivamente è intervenuta anche la figlia di quello che si era sentito accusato, per portagli dei medicinali poiché nel frattempo aveva accusato un malore. A quel punto è stato chiesto l'intervento della Polizia.

Sono poi sopraggiunti altri due residenti, così che in occasione dell’intervento, gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno identificato sette persone. Con l’arrivo dei poliziotti, gli animi, ancora piuttosto accesi, si sono calmati, e il 42enne è stato invitato a recarsi in Questura per sporgere denuncia di furto della bicicletta. Circa un paio di ore dopo, la stessa pattuglia che era intervenuta e che aveva raccolto la descrizione della bici rubata, l’ha ritrovata in stato di abbandono nei pressi del cimitero di San Martino in strada, a circa un chilometro dal luogo dove era stata portata via.

Il proprietario è stato convocato e ne è subito rientrato in possesso. Del caso sarà inoltrata in Procura una denuncia a carico di ignoti per il reato di furto in abitazione, poiché le pertinenze conominiali e le cantine sono equiparate, per legge, all’abitazione stessa.