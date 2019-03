Si è conclusa per fortuna nel migliore dei modi la vicenda del furto di un bidone di Alea, in comodato ad un negozio di piazza Saffi, rubato nella notte tra mercoledì e giovedì praticamente sotto le finestre del sindaco in municipio. La diffusione delle immagini di videosorveglianza - che hanno immortalato in pieno l'azione - ha permesso infatti di comunicare col soggetto che ha "prelevato" il bidone, rendendogli noto il disagio che ha provocato. Il messaggio è stato recepito e sabato mattina i soggetti autori del gesto si sono presentati nel negozio derubato e hanno chiesto scusa, dando anche una somma a titolo di risarcimento per il danno e il disagio provocato. Insomma, pur nell'errore, hanno fatto ammenda del loro comportamento. Le scuse sono state accettate dall'esercente, che di conseguenza non sporgerà alcuna denuncia.

Il furto di un bidone da 120 litri per la raccolta della plastica, nel cuore della notte e nel bel mezzo di piazza Saffi, era stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza di un negozio che si trova nel portico tra corso Diaz e Eataly. Per l'esercente il giorno successivo, dopo averlo cercato invano in giro, non era rimasto altro da fare che andare nella sede di Alea per farsene consegnare un altro, una perdita di tempo di circa due ore, date la fila di persone presenti. Il furto è avvenuto intorno alle 2,20 della notte tra mercoledì e giovedì.