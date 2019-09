Nelle mani dei ladri finisce uno storico biliardino: "Si sono portati via i nostri ricordi"

Lo custodivano come una reliquia. Perchè ad esso erano legati ricordi familiari. Nella nottata tra venerdì e sabato uno storico calcio-balilla è finito nelle mani dei soliti ignoti. Il furto è stato consumato in un'abitazione in via Monari. Il biliardino si trovava sotto il loggiato dell'abitazione, coperto con teli. Non facile il compito dei malviventi per portarlo via. Si tratta di un oggetto da oltre 60 chili. Probabilmente ad agire erano almeno in quattro.

Sono entrati dal cancello e, con le mani di piuma, l'hanno prelevato e caricato presumibilmente a bordo di un furgone parcheggiato nei pressi dell'abitazione. Per la famiglia derubata quello di sabato è stato un brutto risveglio. Il biliardino era custodito da oltre trent'anni. Tanti i ricordi finiti nelle mani di una banda di balordi. Nelle prossime ore sarà sporta denuncia alle forze dell'ordine.