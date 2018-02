Borsa da donna modificata per rubare: ma la ladra viene stanata

A prima vista poteva sembrare una qualsiasi borsa da donna. Ed invece era stata opportunatamente modificata per essere sfruttata per furti nei negozi. Ma qualcosa nell'ultimo colpo non ha funzionato. E così una ventenne bolognese è finita nei guai con l'accusa di furto aggravato. Il fatto si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica al negozio di calzature e abbigliamento "Globo", nei pressi del casello autostradale di Forlì. I responsabili del punto vendita hanno chiesto l'intervento del 113 dopo che era scattato l'allarme anti-taccheggio al passaggio della ragazza.

I poliziotti hanno esaminato la borsa, appurando la presenza di uno strato di alluminio di circa mezzo centimetro ben nascosto tra le federe. L'effetto era quella di schermare la borsa nel tentativo di eludere il sistema anti-taccheggio. Ma non è andato secondo i piani. Nella borsa vi erano sette capi d'abbigliamento per un valore di poco più di 200 euro. La ragazza non era sola, ma in compagnia di alcuni complici che sono riusciti a darsi alla macchia. Al termine delle formalità di rito la ladra è riuscita a cavarsela con una denuncia a piede libero. Gli inquirenti esamineranno nelle prossime ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il resto della banda.