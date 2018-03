Zona piscina, frantumano il vetro dell'auto e rubano la borsa: "Non è un caso isolato"

Ancora un "topo d'auto" in azione dopo il furto subìto martedì da una 65enne frolivese nel parcheggio di San Martino in Strada. Scrive a ForliToday Alice: "Mi hanno rubato la borsa con documenti dal finestrino posteriore sinistro dell'auto, che è stato spaccato, dall'area di sosta di fianco alla piscina che tra l'altro è ben illuminata in orario serale. Avevo parcheggiato alle 19.25, un orario molto trafficato con i genitori che vengono a prendere i figli e sono rientrata in auto alle 21 circa".

"Purtroppo non c'è nessun testimone - dice ancora la nostra lettrice - c'era un ragazzo in auto, che però non ha notato nulla nei dieci minuti precedenti al mio arrivo. Ho fatto la segnalazione al custode dell'istituto tecnico e alla reception della piscina che hanno confermato essere un’abitudine in zona e che parcheggiare all’interno della piscina non evita i disguidi". "Ho provato a cercare la borsa nei bidoni delle vicinanze, ma per ora non ho trovato nulla - conclude amaramente Alice - sospetto che si appostino per sapere se si lascia la borsa in auto".

