Cade e rompe la bottiglia di liquore appena rubata. Poi si altera e ne combina di tutti i colori

Si era reso protagonista di un rocambolesco furto di alcolici in un negozio del centro di Forlì. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Corso Garibaldi sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciarlo a piede libero con l'accusa di furto aggravato. Si tratta di un 25enne di origine marocchine, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e droga.

Il giovane è stato fermato per un controllo dal personale delle Volanti. All'atto dell'identificazione ha esibito un permesso di soggiorno scaduto, risultando inoltre destinatario di un rintraccio per furto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella prima serata del 7 novembre scorso, intorno alle 19, il giovane magrebino si era presentato in un negozio nel centro di Forlì, rubando una bottiglia di liquore. Nel fuggire è caduto malamente, rompendo quanto asportato.

Il ladro, non contento, è rientrato nello stesso negozio. Non trovando un'altra bottiglia dello stesso liquore si è alterato, colpendo con una manata una lavagnetta porta prezzi. L'oggetto, volato via, ha rischiato di colpire un cliente poco distante. Lo stesso spaventato ha ripreso il ragazzo che di tutta risposta ha cominciato ad inveire contro di lui, minacciando di percuoterlo e insultandolo.

Nella circostanza sono intervenute alcune dipendenti, che hanno cercato di calmare gli animi. Ma il ragazzo ha reagito buttando a terra alcune bottiglie presenti. A quel punto è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il 25enne, saputo dell’arrivo della polizia, si è dato alla fuga rubando una bicicletta presente all’esterno. Dalla visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza, sono state effettuate una serie di verifiche sia sulla direzione di fuga che sui tratti somatici del soggetto che hanno permesso di riconoscere il ladro senza ombra di dubbio e ottenerne l’ ulteriore conferma dalle persone presenti all’interno del negozio.