Auto come ariete per sfondare la vetrina: colpo da 20mila euro in una boutique

Colpo nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì al negozio di abbigliamento "Franca Leoni", in viale Roma. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che indagano sull'episodio, una banda di tre banditi, col volto travisato, si è presentato all'ingresso della boutique a bordo di un'auto rubata, usata come ariete per sfondare la vetrina. Quindi in pochi minuti hanno razziato vestiti per un valore che si aggira intorno ai 20mila euro. I delinquenti sono quindi fuggiti in direzione della Tangenziale. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire la direzione di fuga. Non si esclude che sia stato un furto su commissione, di quelli a ridosso delle festività natalizie, con la merce destinata al "mercato nero".