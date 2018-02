Causò al ristorante un buco da 40mila euro: dietro ai furti c'era un dipendente infedele

E' accusato di aver creato un buco da quasi 40mila euro. Una somma tale da aver contribuito alla chiusura e alla cessione della società che gestiva il ristorante "Cambio Logico". Dietro quell'ammanco c'era un dipendente infedele, un ex cameriere, colto sul fatto dagli agenti della Squadra Mobile. Dopo la denuncia a piede libero per furto aggravato, è arrivato il processo per l'imputato, un trentenne incensurato. Davanti al giudice Giorgio Di Giorgio ha scelto la via del patteggiamento, venendo condannato a 4 mesi e 20 giorni commutati in 35mila euro di multa. Secondo quanto appurato dall'accusa, gli ammanchi dal ristorante di corso Diaz, inaugurato nel 2014, sono cominciati dal 2015. Mese dopo mese i proprietari hanno dovuto fare i conti con cospicue perdite, arrivate a ben 40mila euro. I gestori si sono così rivolti ad un detective privato: l'installazione di una microcamera ha permesso di stanare il dipendente infedele. Le successive indagini del personale della Questura di Forlì, coordinati dal sostituto procuratore Lucia Spirito, hanno permesso di coglierlo con le mani nella marmellata.

"La Procura della Repubblica di Forlì, a conclusione del procedimento in essere dal 2016, ha accertato la colpevolezza di un ex dipendente della società L’Alchimista srl, proprietaria del noto ristorante vegano di Forlì “Cambio Logico” - affermano gli avvocati Alessandro Peca e Claudia Prenna, legali dell'azienda -. I magistrati hanno confermato che il dipendente, con ripetuti furti alla cassa del locale, avvenuti con destrezza e approfittando della momentanea assenza dell’allora titolare del locale, si impossessava di un importo cospicuo. Tutto ciò, aveva causato ingenti danni all’azienda, tanto da risentirne ancora oggi e da costringere l’allora proprietà a cedere l’azienda". Gli avvocati si ritengono "soddisfatti per questo piccolo traguardo e confidiamo di riuscire ad ottenere quanto è stato sottratto dalle casse de L’Alchimista".