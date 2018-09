Dovizioso era all'estero per una gara, incursione dei ladri nella sua abitazione

Ladri in casa di Andrea Dovizioso, il campione del mondo forlivese della classe 125cc e bandiera della Ducati in MotoGp. Con una beffa: il motociclista era via dalla città proprio per un impegno connesso alla sua attività agonistica, in Inghilterra per il gran premio che poi non si è corso per la pioggia. I ladri, invece, loro sì hanno “corso” e non c'è condizione meteorologica che li possa fermare. E' successo alcune settimane fa. La casa di Dovizioso, ben difesa dai sistemi passivi, avrebbe subito consistenti danni per un bottino che è da definire esattamente. E' evidente che nella casa del campione forlivese si trovano anche oggetti non comuni, connessi alle sue vittorie, che potrebbero far gola nel mercato del collezionismo, che storicamente si è sempre alimentato di furti su commissione, avvenuti in tutti gli sport. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che nell'immediatezza del fatto hanno già avviato le indagini.