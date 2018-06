Forlimpopoli, spacca la gettoniera della Casetta dell'Acqua e ruba pochi spiccioli

Presumibilmente ha colpito prima che si scatenasse il temporale. Ladro in azione nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì al parco urbano di Forlimpopoli. In particolare ha preso di mira la Casetta dell'Acqua, forzando la gettoniera per rubare i pochi spiccioli presenti. Prima di agire avrebbe anche danneggiato la telecamere di videosorveglianza, in modo da impedire al sistema di immortalare il momento del furto. La sgradita sorpresa è stata scoperta venerdì mattina ed è stata sporta denuncia ai Carabinieri. Sono in corso le indagini del caso per arrivare all'identificazione dell'autore del furto.