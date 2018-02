Colpo alla profumeria: spariti prodotti per un bottino di 20mila euro

E' di circa 20mila euro il bottino del colpo messo a segno domenica notte alla profumeria Crespoli, a Castrocaro. Un furto clamoroso se si pensa che il punto vendita si trova in viale Marconi. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della locale stazione e ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i "soliti ignoti" hanno tagliato le sbarre di ferro poste sul retro, presumibilmente utilizzando un flessibile. Quindi si sono dedicati alla razzia, facendo man bassa di profumi di marca per un valore di cira 20mila euro. Non contenti hanno messo le mani anche ai soldi presenti nel registratore di cassa. E nessuno si è accorto di nulla. L'azione è riportata sulla stampa locale.