Raid con borse schermate nei centri commerciali: avevano colpito anche all'iper di Forlì

Utilizzavano una borsa “schermata” per completare raid nei centri commerciali del Nord Italia. Nel mirino dei ladri, un 30enne ed un 41enne di nazionalità peruviana, è finito anche il centro commerciale “Punta di Ferro” di Forlì. La coppia è stata denunciata dagli agenti del Commissariato di Polizia di Rifredi di Firenze, che hanno sequestrato, al termine di una perquisizione domiciliare, refurtiva per un valore di circa 30mila euro (non solo vestiti, ma anche apparecchi elettrici).

Dagli accertamenti svolti dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì i due ladri avevano colpito al centro commerciale mercuriale nei primi giorni di dicembre, rubando 6 giubbotti dal valore di circa 3mila euro. I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gestivano un vero e proprio mercato della merce rubata. I capi venivano esibiti col loro cartellino originale e “battuti” al mercato nero al prezzo ridotto del 50%.

Furono fermati dai poliziotti fiorentini all'entrata del casello autostradale di Firenze. A bordo dell'auto sulla quale viaggiavano furono trovati capi d'abbigliamento rubati, tra i quali i giubbotti oggetti di furto a Forlì, oltre a profumi, placchette anti-taccheggio e borse schermate. Il titolare che aveva denunciato il furto solo di alcuni dei capi in questione, ha potuto accertarne la mancanza solo a seguito dell’ulteriore attività d’indagine. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro.