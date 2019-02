Rubano vestiti e li nascondono in una borsa: tre studenti beccati in azione all'iper

Tre studenti forlivesi nei guai per furto. Il terzetto è stato sorpreso martedì dai Carabinieri di Ronco con capi d'abbigliamento del valore di 150 euro rubati da un negozio al centro commerciale "Punta di Ferro". La merce era stata occultata in una borsa. All’uscita del punto, dopo l’attivazione del sistema di allarme, il personale della vigilanza ha bloccato i tre giovani in attesa dell’arrivo dei militari. Dopo la perquisizione, gli uomini dell'Arma hanno provveduto a restituire la refurtiva all'avente diritto.

Mercoledì i Carabinieri di San Martino in Strada hanno invece denunciato due stranieri per ricettazione. Una romena di 43 anni è finita nei guai per esser stata trovata in possesso di uno smartphone rubato, mentre un marocchino di 25 anni è stato sorpreso su una bici rubata. Il mezzo è stato già restituito.