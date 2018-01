Ancora ladri al centro commerciale: la fuga viene stoppata dai Carabinieri

Stava scappando con il complice dopo aver commesso un furto al Conad del centro commerciale "Punta di Ferro". Un ventisettenne rumeno, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Ronco. Il fatto è avvenuto venerdì sera. Il malvivente aveva rubato, occultandoseli addosso, generi alimentari e superalcolici per un valore di circa 160 euro. Le immediate ricerche dei militari hanno permesso di rintracciare e bloccare il ladro mentre fuggiva a piedi. Gli uomini dell'Arma hanno individuato anche un connazionale, denunciato a piede libero, datosi alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Sabato mattina il 27enne è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida, patteggiando otto mesi di reclusione e 200 euro di multa. Al malvivente è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.