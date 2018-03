Ruba all'iper, spintona un vigilante e oppone resistenza ai Carabinieri

Ha commesso un furto al supermercato del centro commerciale "Puntadiferro", per poi spintonare il personale addetto alla vigilanza per assicurarsi la fuga. Un ravennate di 37 anni è stato denunciato a piede libero per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato domenica mattina. L'individuo è stato rintracciato nel parcheggio del centro commerciale dai Carabinieri di Ronco, subito intervenuti sul posto. Alla vista degli uomini dell'Arma l'individuo ha dato in escandescenza, opponendo resistenza. Al termine delle formalità di rito l ladro è stato denunciato. La merce è stata recuperata e restituita all'avente diritto.