Derubata mentre fa la spesa: i Carabinieri trovano la ladra e il portafogli con i soldi

Ha derubato del portafogli una forlivese di 67 anni che stava facendo la spesa al centro commerciale "Punta di Ferro". Una 21enne di nazionalità bulgara è stata denunciata dai Carabinieri di Ronco con l'accusa di "furto con destrezza". Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio. Le immediate indagini hanno consentito di rintracciare immediatamente la ladra, anche grazie al sistema di videosorveglianza, recuperando il maltolto e restituendo il portafoglio all’anziana che contenente 150 euro. A carico della straniera è scattata la denuncia a piede libero e la redazione di una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per tre anni dal comune di Forlì, inoltrata alla Questura mercuriale.