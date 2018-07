Galeata, i ladri mettono a soqquadro il Comune: la fuga è con pochi spicci

Ladri in azione nel cuore della nottata tra lunedì e martedì nel comune di Galeata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i "soliti ignoti" sono riusciti ad entrare dopo aver forzato un ingresso sul retro della palazzina che ospita il Municipio. Dopo aver messo a soqquadro vari uffici, sono riusciti ad dileguarsi con un bottino di pochi spicci, circa 160 euro, ed una macchina fotografica. La scoperta è stata effettuata martedì mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Ben salata la conta dei danni, che ammonta a circa 4mila euro.

Presumibilmente la stessa mano ha colpito a Civitella nei locali del Soccorso Alpino. Nella circostanza sono state rubate alcune corde da scalata e giubbotti rifrangenti. Difficili le indagini per risalire agli autori dei furti. I malviventi non hanno lasciato tracce e le aree non sono videosorvegliate.