Torna la "tecnica dell'abbraccio": e in un lampo sparisce un Rolex da 15mila euro

In un battito di ciglia si è visto sfilare dal polso un Rolex Daytona da 15mila euro. Vittima di quello che i Carabinieri hanno classificato come "furto con destrezza" è un pensionato di 78 anni. Il fatto è avvenuto lunedì mattina, intorno alle 10.30, a Castrocaro. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione termale, l'anziano stava passeggiando quando è stato avvicinato da quella che gli investigatori hanno descritto come "una donna molto avvenente". Qualche giro di parola, con la sconosciuta impegnata in un tentativo di abbordaggio, culminato con la mossa fulminea di togliere dal polso il prezioso orologio.

Liquidato con una scusa, si è dileguato per le vie adiacente dove ad attenderla verosimilimente vi era un complice ad attenderla a bordo di un'auto a "motore caldo". Dopo il furto la vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Per gli investigatori ad agire potrebbe esser stata una nomade specializzata nella tecnica del "furto dell'abbraccio".