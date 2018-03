Si ritrova col portafogli svuotato: giovane madre derubata durante un laboratorio per bimbi

Giovane madre derubata in una struttura comunale che ospita anche laboratori per bambini a Forlì. L'episodio si è consumato lunedì pomeriggio scorso. Racconta la derubata: "Mi trovavo con mio figlio di 4 anni per prendere parte ad un laboratorio. Al nostro arrivo gli nostri effetti personali (borsa e giubbotti) sono stati sistemati dentro l'area adibita alle attività. Dopodichè ci siamo recati in una stanza attigua per prendere parte al laboratorio di cucina con i nostri bimbi. In tutto eravamo circa 15 genitori con i rispettivi bimbi. Verso le ore 17 il laboratorio è terminato così io ed il mio bimbo ci siamo rivestiti e siamo usciti".

Subito dopo, prosegue il racconto della donna, "mi sono recata in un negozio in centro città per effettuare acquisti e alla cassa aprendo il portafoglio ho notato che erano sparite tutte le banconote ed alcune fototessere custodite nello stesso scomparto. Immediatamente ho collegato la mancanza di denaro all'aver lasciato la borsa nella stanza accanto la nostra all'interno della struttura. Il denaro rubato ammontava a circa 150 euro". Il mattino seguente ha sporto denuncia di furto ai carabinieri di corso Mazzini.