I ladri le hanno rubato l'amica donnola: l'appello pieno d'amore di Maria fa il giro dei social

Maria non si dà pace. Nella nottata tra martedì e mercoledì qualcuno le ha portato via Albiarpa, una donnola addestrata che risponde al suo nome. Maria ha raccontato quanto accadutole sul gruppo Facebook "Sei di Forlimpopoli se...": "Sono entrati i ladri in casa mentre dormivo dalla portafinestra del retro, in via Buozzi. Quando sono uscita per andare al lavoro non me ne sono accorta, mia madre che vive da sola con me non ha avuto il coraggio di dirmelo subito".

Maria racconta di Albiarpa: "E' molto socievole con gli esseri umani perché fin da piccola ha fatto degli spettacoli per bambini e per altri eventi a scopo benefico in quanto in grado di fare molti giochi ed evoluzioni. Non capisco chi possa essere una persona tanto crudele, quando poteva benissimo prendere il televisore o altri oggetti materiali e invece se l'è presa con un animale indifeso. Non ne capisco propio il motivo". Maria ha condiviso la sua foto sui social, lanciando un appello: "Vi prego se la vedete in giro o avete anche solo una notizia che possa aiutarmi scrivetemi".

L'annuncio è stato condiviso da centinaia di utenti. Nel frattempo Maria ha proseguito nelle ricerche, con l'aiuto anche di altre persone nella zona della stazione dove sono presenti alcuni campi: "Forse non la troverò mai, ma al solo pensiero di non vederla più mi si spezza il cuore. Spero l'abbiano liberata dopo poco e abbiano voluto solo fare un dispetto".