Rubano il furgone al pasticcere e lo parcheggiano a Cesena. Recuperato dalla Polfer

E' stato recuperato in poco tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Forlì il "Peugeot Bipper" rubato martedì mattina al titolare della "Pasticceria Mancini" di Forlimpopoli. Il malcapitato aveva sporto subito denuncia ai Carabinieri della stazione artusiana e diffuso un appello sui social pubblicato anche da ForlìToday. Le ricerche del mezzo si sono concluse positivamente. Gli agenti della Polfer, in servizio di vigilanza scalo nella stazione ferroviaria di Cesena, durante un controllo nel parcheggio riservato al personale ferroviario, hanno trovato il mezzo regolarmente chiuso.

I poliziotti hanno subito riconosciuto che si trattava del furgone rubato poco prima davanti alla stazione ferroviaria di Forlì, come riferito dalla persona che utilizza il mezzo per la consegna delle paste al Bar della stazione. Il proprietario del mezzo ha ringraziato gli agenti che in poco tempo hanno rinvenuto e restituito il furgone, prezioso per la sua attività lavorativa.