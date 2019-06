Camionista resta senza gasolio e s'inventa ladro per il "pieno": stanato

Resta senza gasolio e tenta di fare il "pieno" rubandolo da un'abitazione. Nella rete degli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì è finito un autotrasportatore siciliano, che dovrà rispondere in futuro davanti ad un giudice dell'accusa di "furto aggravato" "tentato furto in abitazione". Il fatto è avvenuto qualche giorno fa all’imbrunire. La Polizia è stata chiamata da un residente in periferia, la cui casa è in prossimità dell'autostrada A14 Bologna-Taranto.

L'uomo segnalava di avere sorpreso e bloccato un individuo nel giardino in procinto di commettere un furto. Quando gli agenti sono sopraggiunti hanno accertato che quel soggetto si era dapprima introdotto in un capanno di campagna poco distante dell’abitazione della vittima, prelevando un coltello col quale aveva tagliato (danneggiandolo) l’impianto di irrigazione, per procurarsi circa un metro di tubo. Poi, si era introdotto nell’area recintata dell’abitazione, appropriandosi di un secchio in plastica. Siccome l’abitazione è in via di ristrutturazione, probabilmente il soggetto pensava di non trovare alcun residente, ma così non è stato. Infatti, il padrone di casa sentendo dei rumori si è affacciato e lo ha bloccato, chiamando la Polizia.

Il ladruncolo si è giustificato affermando di essere un autotrasportatore diretto a Cesena, ma che proprio in prossimità al suo arrivo era rimasto senza carburante. Aveva così pensato di procurarsi un secchio e tubo per travasare il gasolio dal serbatoio dell’apparato refrigerante nel serbatoio principale, e così riuscire a raggiungere la meta. Gli agenti hanno effettivamente verificato che a lato della carreggiata vi era un autotreno fermo, riferibile proprio a quel conducente, completamente a secco. Al termine degli atti il soggetto ha potuto recuperare il suo camion grazie al tempestivo intervento dell’azienda destinataria della merce, che rapidamente ha inviato sul posto un suo addetto col carburante.

Sarebbe bastato chiamare prima i propri referenti per farsi soccorrere anziché invadere la proprietà privata arrivando anche a danneggiare l’impianto di irrigazione; per questo, nonostante in tutti i modi l’autotrasportatore abbia cercato di giustificare il suo gesto come una sorta di stato di necessità, a suo carico è stata ugualmente spedita in procura una denuncia per furto aggravato e tentato furto in abitazione.

FOTO DI REPERTORIO