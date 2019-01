Taccheggia un giubbotto: l'allarme suona lo stesso e finisce nei guai

Taccheggiatore nella rete dei Carabinieri della Compagnia di Meldola. Si tratta di un 39enne di nazionalità marocchina, residente nel foggiano, che mercoledì pomeriggio ha rubato un giubbotto al supermercato "Bennet" di Forlimpopoli. A chiedere l'intervento del 112 è stato il personale del punto vendita, che l'ha bloccato all'uscito. L'extracomunitario si era presentato alla casa per pagare una birra, indossando il giubbotto appena taccheggiato dal reparto abbigliamento dal valore di 55 euro.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno accompagnato il ladro al comando meldolese per gli accertamenti del caso. E' risultato già noto alle forze dell'ordine per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre ad esser titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 10 novembre del 2017, per il quale in inter per l'approvazione la richiesta di rinnovo. Al termine è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.