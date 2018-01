Blitz notturno in una lavanderia: ladri in fuga col fondo cassa

Ladri al lavoro nella notte tra domenica e lunedì. I "soliti ignoti" hanno fatto visita alla lavanderia di via Bolognesi. Dopo aver forzato l'ingresso, hanno puntato dritto al fondo cassa, recuperando una cinquantina di euro. Quindi sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce. Il furto è stato scoperto lunedì mattina. Al titolare non è toccato altro che chiedere l'intervento del 113. Sul posto sono giunti per i rilievi di legge gli agenti della Volante della Questura di Forlì.