Colpo nel cuore della notte al maneggio: razzia di pregiate selle da cavallo

Chi ha colpito sapeva bene dove mettere le mani. E così in un colpo solo sono sparite una decina selle di pregio da cavallo. Colpo nel cuore della nottata tra domenica e lunedì al "Quarter Horse" di Polenta di Bertinoro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, intervenuti lunedì mattina su richiesta dei proprietari. L'area non è videosorveglianza e questo rende ancora più difficile il lavoro degli uomini dell'Arma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sono riusciti ad entrare all'interno di un box, puntando a colpo sicuro sulle selle di pregio. Complessivamente ne sono state portate via una decina, per un bottino stimato in circa 30mila euro. Non è stato portato via nient'altro. Probabilmente chi ha agito sapeva che avrebbe trovato pane per i suoi denti. E non è da escludere che la refurtiva venga piazzata sul mercato nero.