Rubano capi d'abbigliamento portando in braccio un bambino: ladra denunciata, complice in fuga

E' accusata di aver taccheggiato insieme ad una complice, ancora uccel di bosco, capi d'abbigliamento per un valore di poco più di 200 euro. Una 21enne di San Benedetto del Tronto, d'origine romena, già nota alle forze dell'ordine, è stata indagata a piede libero dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale con l'accusa di "furto aggravato in concorso" e "porto di strumenti atti allo scasso". I fatti si sono consumati nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 12.30, al mercatone cinese "Abc" di viale Vespucci.

Le due giovani ladre, una con un bambino in braccio e l'altra con un passeggino, hanno girato tra gli scaffali del punto vendita, guadagnando dopo un po' di tempo velocemente la via d'uscita. Al varco è scattato l'allarme antifurto, in quanto ad uno dei capi rubati non era stato tagliato l'antitaccheggio. Una delle dipendenti del negozio si è subito messa all'inseguimento delle malviventi, le quali, lungo la via di fuga per il centro, hanno abbandonato il passeggino. Immediato l'allarme al 113, col personale delle Volanti che ha provveduto alla perquisizione della carrozzina, all'interno della quale vi erano tre borse.

In due vi era la refurtiva poco prima taccheggiata per un valore di 210 euro, nell'altra effetti personali, documenti ed una tronchese. Circa un'ora dopo una delle ladre è tornata al mercatone per recuperare la borsa, sostenendo di non aver nulla a che fare col furto. La donna, proveniente da Ravenna, si è "beccata" una doppia denuncia. Nel frattempo le indagini della Polizia proseguono per individuare la complice. Utili ai fini investigativi torneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nela foto la tronchese usata per il furto