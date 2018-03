Ladro goloso: finisce nei guai per aver rubato dolciumi e merendine

E' finito nei guai per aver rubato merendine e dolciumi. Un campano di 43 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì dopo aver commesso un furto in un supermercato. L'uomo è stato sorpreso mentre nascondeva la refurtiva sotto il giubbotto. All'arrivo della Polizia, ha saldato il conto (circa 15 euro), ma questo non è servito per evitare la denuncia per furto.