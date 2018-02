Furto milionario di spine-bike, le indagini continuano: recuperati altri 30 modelli

Recuperate dai Carabinieri della Compagnia di Meldola altre trenta spin-bike, rubate insieme ad altre centinaia di esemplari nella nottata del 4 ottobre scorso da un deposito di Panighina. Le indagini degli uomini dell'Arma, coordinati dal sostituto procuratore Sara Posa, dopo il recupero di circa 130 cyclette di ultima generazione tra la Campania e la Sicilia, sono proseguite col monitoraggio di annunci di portali online. Questo ha permesso di scoprire una vendita di modelli di spine-bike marca Technogym a Cerignola. Sono stati così attivati i Carabinieri pugliesi, che hanno rinvenuto trenta cyclette col numero di telaio eliminato. Il titolare della palestra è stato denunciato a piede libero per ricettazione, mentre i modelli, per un valore di circa 100mila euro, sono stati sequestrati per poi esser restituiti all'azienda (che aveva subìto un danno di circa un milione di euro).

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del luogotenente Gino Lifrieri, partirono dal ritrovamento di una bottiglietta di acqua minerale, venduta in particolar modo nelle aree di servizio tra Campania e Basilicata. Qui si sono concentrate le ricerche, oltre che sui portali internet e social network. Presto i detective meldolesi, grazie al particolare che l’azienda produttrice ha dotato le spine-bike di un numero di ‘telaio’, sono riusciti ad individuare parte della refurtiva in diverse palestre campane e sicule. La prima fase investigativa ha portato alla denuncia di sette persone, tra cui un 57enne campano per furto aggravato, e al recupero di oltre 130 cyclette. Dopo l'ultimo rinvenimento mancano all'appello un centinaio di esemplari.

>>FURTO MILIONARIO DI SPIN-BIKE: IL VIDEO<<