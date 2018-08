Rubano un motorino all'iper e incappano in un incidente: tre ragazzini nei guai

Inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, al termine di un'attività investigativa, hanno individuato e segnalato alla Procura dei Minori di Bologna i responsabili di un furto di un motorino commesso a metà luglio nei pressi del centro commerciale Punta di Ferro. Si tratta di due tredicenni ed un quattordicenne, tutti forlivesi. A chiedere l'intervento della Polizia fu il dipendente di un negozio, che aveva sorpreso alcuni giovani armeggiare attorno al motorino di un collega, parcheggiato negli spazi di sosta sottostanti la scalinata di accesso.

All'arrivo del malcapitato, un gruppetto nutrito di giovani (una decina) si è dato alla fuga. Alcuni di loro sono stati individuati ed identificati dalla pattuglia quando ancora erano poco distanti. Si trattava però di testimoni ai fatti ma non dei responsabili. Verificate le loro frequentazioni e visionate le telecamere di sorveglianza, è stato possibile riscostruire la vicenda e dare quindi un nome ai tre loro coetanei.

E’ risultato che quei tre poco prima avevano scassinato l’accensione del ciclomotore e lo avevano usato nelle vicinanze, anche procurando un piccolo sinistro stradale senza conseguenze, per poi parcheggiare il mezzo nello stesso punto dove poi erano stati sorpresi mentre ancora erano intenti a scassinare il bauletto, evidentemente per cercare di sottrarne il contenuto.

Sembra poi che sarebbe stata loro intenzione portare via definitivamente il mezzo per usarlo in campagna per divertirsi a fare del moto-cross. Solo il provvidenziale intervento del proprietario li avrebbe fatto desistere, mettendoli in fuga. I tre dovranno rispondere davanti al magistrato per i minorenni del furto aggravato.

Nel frattempo, giovedì la Polizia ha ritrovato, in una cava periferica tra Forlì e Meldola, un altro ciclomotore rubato dal giugno scorso, in pessime condizioni d’uso a seguito del ripetuto utilizzo per fare motocross. Verranno svolti approfondimenti per capire se le due vicende sono tra loro collegate.