Forlimpopoli, spaccata al negozio di canapa legale: rubati soldi e prodotti

Ladri in azione nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì al negozio "Cbweed" di Forlimpopoli, specializzato nella vendita di prodotti derivanti dalla canapa. Ignoti hanno sfondato la vetrina d'ingresso, riuscendo ad entrare all'interno del punto vendita di via Duca D'Aosta portando via soldi e merce. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i malviventi hanno utilizzato una grossa pietra per mettere ko la porta a vetri. In un battito di ciglia si sono impossessati di circa 150 euro e prodotti alla canapa dal valore ancora in fase di quantificazione. A chiedere l'intervento degli uomini dell'Arma sono stati alcuni passanti che hanno notato al primo mattino la spaccata. Sono in corso le indagini del caso per individuare i responsabili del furto. Utili ai fini investigativi potrebbero tornare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.