Furto nel cuore della notte: i ladri scappano con un Doblò attrezzato per disabili

Ladri in azione nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì a Selbagnone. I malviventi hanno forzato il garage di un'abitazione dentro il quale si trovava un "Fiat Doblò" bianco attrezzato per il trasporto di disabili e col mezzo si sono dati alla macchia. Il furto è stato scoperto giovedì mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto la segnalazione al 112 della vittima, giungendo subito con una pattuglia per i rilievi di legge. Gli uomini dell'Arma sono impegnati nelle ricerche del veicolo. I proprietari del "Doblò" hanno autorizzato la pubblicazione della targa per chi lo incrociasse in strada: FJ946WR.